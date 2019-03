David Beckham se tatúa 'Pretty Lady' en el cuello en honor a su hija Harper Seven

David Beckham ha querido tener un detallazo con su hija Harper Seven, así que el exfutbolista se ha tatuado 'Pretty Lady' arriba de su nombre, en el cuello. Si hace unos días nos sorprendía con un tatuaje dedicado al buen año que supuso para él, '1999', ahora se tatúa estas palabras para su hija de 4 años y medio.

David decidió compartir este regalo dedicado a su hija en Instagram, así que al lado de la instantánea donde se puede ver el tatuaje, escribió: "Ey mujer bonita... simplemente añadiendo tatuajes a la colección que tanto significan par mí. Gracias Mark, como siempre es increíble".

El marido de Victoria Beckham ha tenido una larga trayectoria profesional, ya que pasó de futbolista de éxito a modelo de publicidad, y ahora quiere abrirse camino en el cine. Aunque no es la primera vez que actúa, su papel más importante llegará con la película 'Knights of the Roundtable'. ¡Estamos deseando verlo!