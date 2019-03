David Beckham sufre la agresividad de un marido celoso

Shery Shabani, diseñadora de joyas de Los Ángeles, pidió el divorcio a su marido Joseph tras doce años de casados, sin imaginar que David Beckham se convertiría en una parte importante del litigio entre ambos.

Joseph Shabani no encajó bien el fin de su matrimonio y lo achacó a la buena relación que su mujer mantenía con el futbolista, que para él era mucho más que una amistad. Para vengarse de esa supuesta infidelidad de su mujer, Joseph intentó chocar contra el coche de Beckham, aunque no lo consiguió.

Según informa Radar Online, el futbolista declaró que su coche "casi se estrella" como resultado de la agresión. Pero su reacción ante la separación incluyó también peleas violentas con su mujer. Aunque ésta asegura que es "mentira" que haya tenido un romance con Beckham, su marido no ha dejado de acusarla y amenzarla por tal supuesto.

"En mi último cumpleaños me gritó delante de los niños: 'Sé por qué estás enfadada, es tu cumpleaños y no has recibido un mensaje de texto de David Beckham'", ha declarado la mujer durante el juicio por el divorcio.

Además de las salidas de tono verbales, la mujer ha conseguido una orden de alejamiento de Joseph por haberla empujado y golpeado, y mientras tanto sigue defendiendo su inocencia en lo ocurrido. "Es totalmente menitra, esto es un caso de violencia doméstica. David Bekcham es majo, pero no hay ninguna relación entre nosotros, nada. Esto no tiene nada que ver con él, es la locura de mi marido", ha declarado Shery.