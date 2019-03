David Beckham y su pequeña Harper Seven son todo ternura

UNA ESTAMPA DE LO MÁS ENTERNECEDORA

¡Toma 'bocao'! Si es que la pequeña Harper Seven está para comérsela y para muestra un botón, su papi, Davidesis Beckham, no se puede rtir y se la come, literalmente. Padre e hija disfrutaron de un partido de baloncesto en Los Ángeles, donde Harper acaparó todas las miradas de su papi, dejando a los jugadores en un segundo plano.