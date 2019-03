David Beckham muestra su lado más macarra

SE ENCARA A UN HINCHA

Un día malo lo puede tener cualquiera. Pero si encima te van a tocar las pelotas... de fútbol, todavía más. Y si no, que se lo digan a David Beckham, al cual un aficionado de los Ángeles Galaxy no dudó en retarle a grito 'pelao' por su supuesta afición a las prostitutas. El futbolista que ya estaba 'mosca' por el fracaso de su equipo ese día, no se tomó muy bien las acusaciones del hincha.