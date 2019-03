David Beckham se lleva a la familia al partido

SU FAMILIA ES SU GRAN APOYO

David Beckham alardea de familia guapa en un partido de Los Ángeles Galaxy. Lo que no sabemos es si fue por la lluvia o porque no le está sentando muy bien el embarazo, pero Victoria Beckham, desde el palco VIP no parecía muy alegre. Eso sí, sus hijos Brooklyn, Romeo y Cruz se lo pasaron en grande.