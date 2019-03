David Beckham se encara a los paparazzi en Los Ángeles

La ex estrella de los Galaxy ha explotado contra los fotógrafos que le perseguían

Los paparazzis han sacado de sus casillas a David Beckham. El ex jugador de fútbol ha protagonizado unas imágenes de lo más sorprendentes pues en ellas aparece de lo más exaltado, enfadado y dedicando algún que otro insulto a los fotógrafos. Esta imagen no encaja con la de hombre apuesto, elegante y educado, y es que a veces no resulta fácil ser una celebrity tan mediática y perseguida como Beckham. De todas formas David, ¡qué carácter!