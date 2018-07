David Beckham confiesa que Harper Seven tendrá reglas diferentes que sus hermanos para sus citas

David Beckham ha sido premiado este pasado martes con el Premio al Liderazgo Humanitario Danny Kaye por su labor como embajadora de buena voluntad para la organización UNICEF en el hotel Regent Beverly Wilshire en California.

Una noche en la que además de ser premiado, Beckham habló sobre su familia. Al exjugador le preguntaron que cuáles eran las reglas para sus hijos en tema citas, a lo que el marido de Victoria respondió: "Obviamente ahora es Brooklyn el que está en esa etapa con sus 16 años. Somos padres fuertes y estrictos, pero somos como la mayoría de los padres. Amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos".

Lo curioso es que cuando a Beckham le preguntaron si reglas para su única hija Harper Seven eran diferentes, el exjugador no dudó en su respuesta: "Oh sí, eso sin duda será diferente".