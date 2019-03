David Beckham es capaz de comer insectos... por sus hijos

EL FUTBOLISTA VISITÓ UN PROGRAMA DE DIBUJOS ANIMADOS

Lo que no haga un padre por sus hijos... Eso es lo que habrá pensado David Beckham tras comer insectos en un conocido programa de televisión. Pero no hay que escandalizarse porque esto lo hizo para un conocido espacio infantil, junto a dos famosos personajes animado: Phineas y Feb. El ex capitán de Inglaterra quiso ir al programa favorito de sus hijos para darles una sorpresa.