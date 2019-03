David Beckham es capaz de aborchonar a su hijo Brooklyn Beckham para subir al trono celebrity

celebrity de la semana

Ya tenemos el ganador de celebrity de la semana: este lunes le ha tocado David Beckham. Parece que el ex futbolista cuida de sus retoños tanto que ha llegado a avergonzar a su hijo Brooklyn Beckham durante su primera cita. El 'papá canguro' no ha querido perderse ningún detalle de su niño en su primera cita con una chica. Una anécdota con la que él se parte de risa, pero seguro que a su hijo mayor no le hizo ninguna gracia.