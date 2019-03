David Beckham cambia de look y se pasa al rollo Elvis Preysley

Parece que el matrimonio Beckham se pone de acuerdo siempre para hacer todo, ya no sólo a la hora de vestir sino también para posar… Y es que, si os mostrábamos hace poco a su querida esposa Victoria Beckham espectacular para una revista japonesa, seis meses después de dar a luz a Haper Seven, ahora es David quien decide mostrar su lado más sexy ante las cámaras.

El jugador de Los Ángeles Galaxy ha prestado su imagen para ser la próxima portada de la revista Men’s Health. Con un súper flequillo con el que desafía la gravedad, a lo Elvis Preysley, y mostrando sus numerosos tatuajes… David Beckham sigue siendo uno de los hombres más atractivos del planeta, y eso que está camino de los 40 y con cuatro hijos a sus espaldas.

El inglés vive uno de los mejores momentos de su vida, ya no sólo en lo profesional sino en lo personal. David no cabe en sí desde que llegó a su vida la pequeña Harper Seven, aunque sus últimas declaraciones muestren que la niña no les está saliendo muy baratita…: “El vestuario de Haper Seven es increíble. Me alegro de tener un contrato por dos años más en Los Galaxy”.