David Beckham avergüenza a su hijo Cruz

La familia Beckham se ha convertido en un ejemplo a seguir. La unión de todos los miembros de la casa y el apoyo de unos a otros en cada cosa que hacen es su mayor seña de identidad. Los Beckham nos han demostrado que están juntos en todo, y que sienten una tremenda admiración los unos por los otros.

Pero si algo caracteriza a David y a Victoria es lo mucho que creen en la faceta artística de sus hijos. La más pequeña centrada en el baile, el mayor en el mundo de la fotografía, el mediano tiene una prometedora carrera como modelo y el pequeño en el mundo de la canción, y es que Cruz ya es conocido como el nuevo 'Justin Bieber'.

Sus padres confían mucho en el talento musical de su hijo y le están ayudando en todo lo posible. El cantante de la familia Beckham ya tiene su primer tema, 'If Every Day Was Christmas', un single navideño con el que están recaudando dinero para ayudar a niños necesitados. Iniciativa que rápidamente promovieron David y Victoria en sus redes sociales.

Pero además, David Beckham se ha animado y ha querido cantar la canción de su hijo, lo que para el pequeño ha sido un momento bochornoso. Ha sido el mismo Cruz el que ha compartido el vídeo en el que aparece junto a su padre, que se deja llevar por el espíritu de la Navidad y la música. El pequeño de 11 años ha publicado el momento en el que su padre, ayudado de la aplicación de doblaje musical.ly, interpreta su nuevo éxito.

Basta con ver el vídeo para comprobar que el mundo de la canción no es el punto fuerte del exjugador, pero parece que los negocios se le dan mucho mejor, y es que David Beckham gana una media de 50.000 dólares diarios provenientes de distintas fuentes de inversión. La explotación de su nombre y de su imagen suponen la mayoría de sus ingresos.

"La marca Beckham es imparable. Aunque lleva ya mucho tiempo retirado del mundo del fútbol, el imperio de David sigue creciendo. Es un sagaz hombre de negocios y se rodea de otras personas igual de inteligentes. Las últimas cifras de sus ganancias son impresionantes, pero en realidad no supone una sorpresa", comentaba la publicación The Sun para definir los ingresos de la familia Beckham que cuentan con una fortuna de 622 millones de dólares.