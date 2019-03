David Beckham acude a los Sports Kids Awards acompañado de sus hijos Romeo y Cruz y acaban bañados en oro

Los hijos del ex futbolista fueron el centro de atención

¡Pero qué ideales son los hijos de David Beckham! El ex jugador de fútbol se presentó en los Sports Kid Awards acompañado de su hijo menor Cruz y el mediano Romeo, una pareja de guapos que no dejó de sonreir ni un solo segundo ante los flashes de los paparazzis. Vestidos de lo más conjuntados, los dos niños de 9 y 11 años derritieron a los allí presentes junto a su guapísimo papi, y es que como no van a salir así de guapos con el padre que tienen. David recibió el primer premio Leyenda de la historia de los SKA, un acontecimiento que quiso compartir en el escenario junto a sus dos pequeñas estrellas, pringándose de lo lindo con el líquido dorado característico de estos premios.