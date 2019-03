David Beckham abochorna a su hijo Brooklyn en su primera cita romántica

De verdad que verlo para creerlo, David Beckham se convierte en, ¡papá canguro! Lo de ser un estrella no es inconveniente para el exfutbolista cuando se trata de 'vigilar' una cita romántica de su hijo Brooklyn con una chica.

Sí, como lo leéis, David Beckham confesaba en el programa de televisión 'The Late Late Show with James Corden' que avergonzó a su hijo en su primera cita romántica en Londres. Todo surgió cuando le preguntaron si su hijo con 16 años ya comenzaba a salir con chicas… Efectivamente reveló que sí, ¡y como para no, con lo guapo que es! El caso es que Brooklyn estaba sentado en el público, y llevándose la mano a la boca sin poder disimular el bochorno que le estaba haciendo pasar su padre contando la historia de su primera cita.

"Él me va a odiar por esto", confesaba David. La historia que contó el exfutbolista es que Victoria Beckham no quería que su hijo saliese solo, por lo que papá Beckham tuvo que acompañar al menor: "Lo llevamos a un pequeño restaurante de sushi y él se sentó en la barra de sushi. Yo me senté como cinco mesas atrás". Si esto lo hacía con su hijo, imaginaros cuando su hija Harper Seven se convierta en una rompecorazones, ¡mínimo le pone guardaespaldas!