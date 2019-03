David Beckham: “Tuve que masturbarme frente a mis compañeros del Manchester cuando tenía 16 años”

EL JUGADOR LO DESVELA EN EL DOCUMENTAL 'The Class of 92'

David Beckham nos ha dejado helados. El exjugador de fútbol ha confesado en el documental 'The Class of 92' que cuando tenía 16 años sufrió uno de los momentos más vergonzosos e incómodos de su vida. Y es que Beckham fue víctima de las novatadas de sus compañeros de equipo del Manchester United, los que le obligaron a 'toquetearse' delante de un póster y de todos durante un rato. Oh My God!!!