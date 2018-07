Danny Graham, el nuevo yerno mujeriego de Mourinho

EL JOVEN MANTIENE UNA RELACIÓN CON SU HIJA MATILDE

Desde que cumpliese 18 años, Matilde Mourinho ha despertado gran interés entre el público, y es que además de ser la hija de uno de los entrenadores más famosos del mundo, la joven se ha convertido en una auténtica 'britihs girl'. Con la clase que derrocha no es de extrañar que a Matilde no le falten candidatos para conquistar su corazón, desde hace meses la joven mantiene una relación con el inglés Danny Graham. Un joven de buena familia pero con mucha fama de mujeriego que se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza de Mou. Y es que según informan, Graham no es del agrado del entrenador portugués.