Dani Alves y Joana Sanz se han casado en secreto en París

A principios de año Joana Sanz anunciaba su compromiso con Dani Alves a través de las redes sociales, donde podíamos verla luciendo un anillazo que dejaba claro que pronto se convertiría en la mujer del futbolista.

Hace una semanas pudimos verla vestida de novia en la Bridal Fashion Week de Barcelona, donde pudimos verla bromeando con Alves mientras que este le sujetaba la cola de uno de los vestidos de novia con los que desfilaba.

Pero nadie podría imaginar que la pareja ya seguramente tenía en mente darse el ‘sí quiero’, y así lo han hecho, como ha podido saber Hola, en una boda secreta celebrada en París. Ya avisaba la modelo en su día de que no avisarían con la fecha de la boda: “Nunca va a haber fecha. No hacemos planes de futuro nunca, no sé ni qué voy a hacer mañana, es todo muy relativo”.

Además, ambos han hecho hoy publicaciones de lo más románticas en sus respectivos perfiles de Instagram, donde se han deshecho en palabras de amor el uno por el otro en el que se ve que es el día de su primer aniverario juntos. ¿Estarán celebrando además que ya serían un feliz matrimonio?