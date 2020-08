La reflexión de Cristina Pedroche sobre el deporte y la regla

Desde hace tiempo Cristina Pedroche se ha convertido en todo un referente en redes en cuanto a la regla, y más concretamente respecto a la copa menstrual. A través de sus publicaciones, la presentadora y colaboradora de 'Zapeando' pretende dar visibilidad a la regla intentando normalizar estos días que la mujer sufre cada mes.

En esta ocasión, Pedroche ha querido compartir con todos sus seguidores una reflexión que ha hecho sobre la regla y el deporte.

"Deporte y regla. Yo digo sí, siempre. Y en función de cómo me encuentro hago una cosa u otra. Está demostrado que el deporte ayuda a reducir el dolor menstrual, disminuye la retención de líquidos, ayuda en los cambios de humor y ansiedad y aporta energía", comienza diciendo la presentadora en este post.

Y continúa: "No todos los días de mi vida que hago deporte al principio me apetece, pero sí que TODOS los días cuando termino me siento mucho mejor y siento que me voy a comer el mundo. Pues en los días de regla igual. Hay veces que me apetece correr, otros no, otros días me apetece hacer invertidas y otros no. Lo importante es escuchar a tu cuerpo y darle lo que necesita en cada momento. Y saber que lo que me funciona a mí no tiene porqué funcionarle a todas las mujeres".

