Cristiano Ronaldo vuelve a la carga contra Sara Carbonero

El tiempo todo lo cura, menos para ellos. Sara Carbonero y Cristiano Ronaldo han vuelto a protagonizar un tensa polémica tras las declaraciones que hizo la periodista sobre las diferencias que existían entre el vestuario blanco y su entrenador, Mourinho.

Y es que, Cristiano ha aprovechado una entrevista al diario AS para cargar contra Sara. “Es un tema un poco delicado y creo que es algo que no se debe hacer. La gente es libre de decir lo que piensa, aunque yo creo que no ha hecho bien, porque las cosas del vestuario se deben quedar en el vestuario y las cosas que se saben no deben decirse a la Prensa”, decía el delantero.

Un dardo envenenado que le lanza sin tapujo alguno, dejando bien claro una vez más que entre ellos el buen rollito no existe, como ya bien demostraron en anteriores ocasiones. Y sino, recordemos las palabras ardientes que le dedicó Sara a Cristiano, tachándole de “egoísta e individualista”.

Vamos, que visto lo visto la ‘it’ del momento no va a arreglar sus diferencias con el astro y tampoco tiene pinta que lo haga con la churri de su enemigo, ya que tal y como se comportaron en el Open de Madrid en el que coincidieron, ni siquiera saludándose, esto pinta a enemistad pura y dura… ¡Y declarada!