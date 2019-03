Cristiano Ronaldo, de vacaciones familiares con Irina Shayk en su mansión de Portugal

Si alguien entiende de cómo pegarse unas vacaciones de tomo y lomo ese parece ser Cristiano Ronaldo. Aprovechando que en estos momentos no tiene compromisos laborales el astro del balón está que no para. Primero fueron unos días de lo más entretenidos con los amigos en Miami, luego el reencuentro con Irina Shayk en Nueva York y ahora la parejaza ha viajado hasta Portugal para pasar unos días en familia. ¡Que no falte de nada!

Vale que durante el año Irina y Cris apenas se dejan ver juntos pero sabemos de sobra que el veranito es su época preferida para deleitarnos con momentazos parejiles. Por eso, después de su reencuentro en Nueva York del que nos dejaron diversas fotos ahora vuelven a hacer mella viajando juntos hasta la mansión que el futbolista tiene en Guerês.

El objetivo de tal viaje es reunirse con la familia de CR7. Allí están descansando junto a la madre y las hermanas del jugador y aprovechando el máximo estos días junto a su hijo. El pequeño Cristiano Jr. cumplió tres añitos días antes de que su papi llegara pero no nos cabe ninguna duda de que él y su chica, con quien se lleva de maravilla, encontrarán la forma de compensarle.

La 'casita' de Cris tiene acceso directo al río y por eso no dudaron en coger un bonito barco para pasear. Además de su familia, también unos amigos se han acercado a saludarles. Eso sí, parece que Irina no se ha despegado del hijo de su chico y ha jugado mucho al bádminton y en la pisci con él. ¿Será que el instinto maternal está aflorando?