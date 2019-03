Cristiano Ronaldo revela en su documental 'Ronaldo' que le gustaría decirle a su hijo quién es su madre

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores de fútbol más importantes de todos los tiempos. Pero el deportista además de levantar pasiones en el campo de juego también lo hace fuera de él. Y es que, a muchos de sus seguidores les interesa saber algunos episodios de su vida que no son tan conocidos. Por ello, el próximo 9 de noviembre Cristiano estrena un documental sobre su vida llamado 'Ronaldo' después de catorce meses de grabación donde descubriremos su faceta más desconocida. Lo veremos en su día a día, con su familia y amigos o hablando de algunos momentos de su vida que no han sido muy fáciles.

En la cinta revela que su infancia fue un poco complicada y que ha echado en falta la figura de un padre pues tal como él comenta su progenitor estaba casi todos los días borracho. Su padre falleció a los 51 años cuando él vivía en Manchester y quizás por esa relación que tuvo con su padre él se ha esforzado en ser un padrazo como demuestra siempre junto a su hijo.

En cuanto a su hijo, en el documental Cristiano comenta que no va a revelar el nombre de la madre biológica de Cristiano Ronaldo Jr de cinco años. Aunque si dice que algún día tendrá esa conversación con su hijo cuando el niño sea más mayor: "No me molesta lo que comenten. Cuando Cristiano Jr. sea mayor, lo hablaré con él y seguro que lo entiende", afirma el futbolista.