Cristiano Ronaldo se plantea demandar a los medios que afirman que es gay

Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento, y es que al delantero del Real Madrid no le gusta nada que los medios de comunicación hablen de él sin conocer a ciencia cierta toda la información. Cristiano está harto de ver por todos lados que es gay debido a su estrecha relación con su buen amigo Badr Hari y está pensando seriamente en tomar medidas legales.

"He estado por debajo de mi nivel porque he tenido mis cosas. He tenido mis problemas que me los quedo para mí. Prefiero guardarlos pero ahora me siento mejor física y mentalmente", confesó el pasado martes el futbolista tras el partido contra el Malmoe. Al parecer, Ronaldo se encuentra físicamente desanimado debido a su lesión en la rodilla, y el asunto de su supuesta homosexualidad no le está ayudando a mantenerse anímicamente contento.

Muchos tabloides como, por ejemplo, The Sun, afirman directamente que el deportista es gay, ya que la amistad que tiene con Hari hace que tenga que viajar en numerosas ocasiones hasta Marruecos para verle, un comportamiento que algunos no consideran del todo normal. Estos titulares y rumores han hecho que Cristiano se enfade y mucho, por lo que está pensando en demandar a estos medios que dan informaciones falsas sobre él por una buena amistad y unas simples fotos.