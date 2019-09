Cristiano Ronaldo está en una gran etapa tanto personal como profesional, y es que mientras ha formado una preciosa familia junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, en el terreno del fútbol no deja de recibir premios por su gran trayectoria.

Sin embargo, el deportista acaba de demostrar que tiene un lado muy sensible, y es que durante el programa 'Good Morning Britain' Cristiano no pudo evitar romper a llorar al recordar a su padre. "Nunca he visto el vídeo. Increíble", aseguraba emocionado tras ver un vídeo de Jose Dinis Aveiro de 2004 en el que éste afirmaba lo orgulloso que se sentía de él. "No conocí realmente a mi padre. Tenía problemas con el alcohol. Nunca tuve una conversación normal con él. Era complicado", ha continuado explicando el astro del fútbol. "Ser el número uno y que él no lo haya visto, que no me haya visto recibir premios, ver en qué me he convertido. Mi familia lo ha visto, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no ha visto nada, y ha sido... murió joven".

El padre de Crisitano falleció en 2005 a los 52 años de edad, cuando éste tan solo tenía 20 años y su carrera solo acababa de despegar.

Por otra parte, la presencia de Georgina Rodríguez en su vida le ha cambiado por completo, tal y como él mismo ha asegurado."Me ha ayudado mucho. Por supuesto estoy enamorado de ella. Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?", ha reconocido sin tapujos, aclarando si finalmente le veremos pasando por el altar o no.