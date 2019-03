Cristiano Ronaldo ordena a sus guardaespaldas eliminar todas las fotografías que le hagan los clientes en un restaurante

Todo el mundo conoce a Cristiano Ronaldo y quién le conoce personalmente sabe cómo es, sin embargo sus vacaciones en Ibiza nos han dejado algunos momentos demasiado escabrosos.

Todo el mundo ha podido ver las fotos de CR7 disfrutando de un viaje a bordo de un yate, en compañía de cinco mujeres, pero nadie conocía la noticia de que Cristiano contrató a dos guardaespaldas para que le acompañaran a todos los rincones de la isla.

Cristiano Ronaldo, de vacaciones en Ibiza con sus amigos | Deportes Atresmedia

El delantero del club merengue contrató los servicios de estos dos 'gorilas' para que le protegieran, pero no solo a él, sino a su imagen. El futbolista es muy celoso de su vida privada y no le gusta nada aparecer en la prensa, a no ser que sea una noticia como jugador y no sobre su persona.

En el conocido restaurante Lio, al que acuden gran cantidad de celebrities y en el que se fotografió con Eva Longoria, no permitió a ningún fan acercarse a la mesa y ordenó a uno de sus guardaespaldas que eliminara cualquier foto que le hubieran podido hacer en el local.

También les ordenada que se acercaran a los restaurantes, discotecas, terrazas… a los que él iba a acudir posteriormente para que pudieran comprobar que le habían otorgado un rincón discreto.