Cristiano Ronaldo manda un mensaje picante de una fan a todos sus contactos por error

Hay que ver qué indiscreto es el jugador. El as del balón recibió este fin de semana una fotografía de lo más "picante" de una seguidora y, ni corto ni perezoso, decidió mandársela a todo el mundo, incluida su novia, la modelo Irina Shayk. Lo malo es que no debería haber recibido ese mail, aunque por fortuna los celos no se han apoderado de ella.

El diario online Sunday Mirror se ha hecho eco de este extraño malentendido de la pareja a consecuencia de una de las miles de fans que tiene el jugador blanco.

Las imágenes en cuestión eran de una chica que llevaba una minúscula camiseta que llevaba el mensaje: "Demasiado caliente para agarrar".

CR7 decidió compartir esa información con algunos amigos, con tan mala suerte que sin querer incluyó en la lista a su novia, IrinaShayk.

"El móvil de Cristiano ha sido un hervidero de llamadas y mails estos días" reconoce un amigo del futbolista. "Muchos amigos suyos han estado llamándole y escribiéndole mails. Pero por supuesto todos querían saber quién era la chica de las fotografías".

Por fortuna, la chica en cuestión no ha hecho ni caso al tema y se trata de una modelo de biquinis que está a punto de casarse con su pareja.

