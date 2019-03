Cristiano Ronaldo y Malena Costa se divierten juntos de fiesta

El Real Madrid ha conseguido el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones y por ello, Cristiano Ronaldo no dudó ni un segundo en celebrarlo por todo lo alto junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba su también compañero de plantilla, Higuaín.

Pero los jugadores blancos no fueron los únicos que eligieron la discoteca MOMA de Madrid para disfrutar de una buena fiesta. Allí se encontraba la modelo Malena Costa, que al ver al rival de su ex novio, Carles Puyol, no dudó en acercarse al delantero.

Entre risas y confidencias, la pareja de guapos aprovechó para intercambiar algunas palabras y pasarlo en grande en una noche que, sin duda, dio mucho de sí. Algo que dudamos que haya sentado demasiado bien a la novia del astro, Irina Shayk, de la que se dice es muy celosa.

Terminada la noche, cada uno se fue por separado y cuando Malena salió del local contó para la web Vanitatis que tiene “muchos amigos” con los que divertirse. ¿Habrá doble intención en sus palabras? Sólo el tiempo lo dirá…