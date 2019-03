Cristiano Ronaldo la lía ‘parda’ a la salida de un salón de belleza

Rara es la ocasión en la que Cristiano Ronaldo se muestra atento y entregado a los reporteros que se dedican a seguir su día a día. En esta ocasión, no iba a ser menos, y el delantero estrella del Real Madrid la lió parda cuando se topó con los medios, a la salida del conocido centro de estética de Carmen Navarro.

Según informa el portal Vanitatis, la reacción del futbolista fue “exagerada” e incluso su madre, Dolores Aveiro, que le acompañaba en tan ‘chic’ ocasión, no dudó en tratar de tranquilizar a su hijo. Aún así, Dolores no consiguió calmar a CR7. Quién sabe… Quizás al chico no le haga ninguna gracia que sepamos que es un ‘metro sexual’ de pro y que semana sí y semana también da un bonito homenaje a su cuerpazo.

Y es que, al parecer, él es uno de los frecuentes a este centro tan de moda entre personalidades de la talla de la princesa de Asturias, en el que los tratamientos capilares, los masajes relajantes y mil y uno más, forman parte del culto a la belleza al que se somete Cristiano.