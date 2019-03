Cristiano Ronaldo le da me gusta en Instagram a Tini Stoessel, la chica Disney que interpreta a Violetta

¿ESTARÁ INTENTANDO LIGAR CON ELLA?

Desde que Cristiano Ronaldo lo dejó con Irina Shayk no le han faltado pretendientes, y es que al futbolista se le ha relacionado con más de una decena de chicas: Chloe Green, la heredera del imperio Topshop, María Borges, la modelo de Victoria's Secret, Alejandra Manríquez, su piloto, Paula Suárez, la mujer con la que le fotografiaron en su yate, Desiré Cordero, la exMiss España… Y un sinfín de mujeres con las que nadie sabe seguro si ha mantenido un affaire o no. La última conquista de CR7 podría ser Tini Stoessel, la actriz que interpreta a Violetta en Disney Channel y a quien el jugador del Real Madrid le ha dado me gusta en Instagram.