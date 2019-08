Cristiano Ronaldo suele viajar a Portugal para estar junto a su familia. Pero en algunas ocasiones también se traslada hasta el país luso por temas de negocios o económicos, como ha sido uno de sus últimos viajes.

En esta ocasión el futbolista ha ido a hablar con sus abogados para renovar su testamento, algo que no hacía desde 2017, e incluir en él a Georgina Rodríguez, que se ha convertido en los últimos años en una de las personas más importantes de su vida.

Y es que cuando lo cambió la última vez, su relación todavía no estaba tan consolidada como ahora. El futbolista siempre se ha mostrado muy generoso con los suyos, por eso en el caso de Georgina no ha querido ser menos, y es que sus 300 millones de patrimonio están bien repartidos en su testamento, tal y como él mismo se encarga de verificar cada cierto tiempo.

Eso sí, en el caso de que falleciera joven, sería su madre, Dolores Aveiro, la que gestionaría su patrimonio. Mucho se ha hablado de la no muy buena relación que tiene con su nuera, principalmente porque la ex dependienta de Gucci no se esfuerza por aprender portugués para comunicarse con ella, según afirman los allegados a la madre del futbolista.

