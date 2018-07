Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan por primera vez ante los medios junto al hijo del futbolista

En el Galardón The Best al Jugador FIFA 2016

Los Premios The Best celebrados este pasado lunes en Zúrich han sido de lo más especiales para Cristiano Ronaldo. Y es que además de ser premiado una vez con el Galardón The Best al Jugador FIFA 2016, el delantero del Real Madrid decidió dar un paso más en su relación y presentó oficialmente a su novia, Georgina Rodríguez, ante los medios.