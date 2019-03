Cristiano Ronaldo felicita a con un bonito mensaje a Irina Shayk por su embarazo

Irina Shayk y Bradley Cooper esperan su primer hijo juntos. Tras semanas de rumores, por fin la noticia se confirmó durante el Victoria’s Secret Fashion Show, donde la modelo rusa desfiló dejando en evidencia su estado ya que no podía ocultar su tripita.

Ahora todo el mundo habla de lo muy rentable que seguro le salió a la top anunciar su embarazo durante el desfile, ya que su caché podría haber aumentado hasta un 30% más. Y es que Irina supo bien cuando sacar oficialmente a la luz su embarazo.

En cuanto Cristiano Ronaldo se enteró, según recogen Balón Rosa y Diario Gol, el madridista no dudó en escribir un mensaje a su exnovia para felicitarla. Y es que aunque ya no estén juntos, el futbolista quiso desearle un buen embarazo, cosa que se está cumpliendo puesto que la maniquí no deja de trabajar, además de decirle que disfrute al máximo de todos y cada uno de los momentos con su bebé.

Aún se desconoce el sexo del hijo que viene de camino, pero lo que sí es cierto es que llegará para la próxima primavera.