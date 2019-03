Cristiano Ronaldo cumple 30 años comprándose un ático de lujo en Portugal y con una gran fiesta en su casa de La Finca

El jugador del Real Madrid se ha gastado dos millones de euros en el dúplex

Tal día como hoy de 1985, Cristiano Ronaldo nació en Santo Antonio do Funchal, Madeira. Treinta años han pasado desde entonces y, tras dejar atrás la veintena, el ex de Irina Shayk ha decidido pasar página de su ruptura y celebrar su cumpleaños comprándose un ático de lujo en pleno centro de Lisboa. Pero hay más: el futbolista llega a la treintena más 'hot' que nunca, pues acaba de presentar la campaña de su nueva línea de ropa interior: CR7 SS15 Launch para 2015. Y, por si esto no fuera poco, celebró además un fiestó por todo lo alto en su casa de La Finca. ¡Así da gusto cumplir años!