Cristiano Ronaldo consigue un contrato para su novia Georgina en la tienda de Prada

TRAS SER DESPEDIDA DE GUCCI…

Desde que se hizo pública la noticia del romance entre Cristiano Ronaldo y Georgina, su nueva novia, la vida de la modelo ha dado un giro inesperado y radical. De ser una completa desconocida, la joven de 21 años era recibida por la prensa y por decenas de paparazzis a la entrada del que era su trabajo, en la tienda de Gucci. Sin embargo, la firma de lujo decidió no renovar su contrato por las quejas que recibía de los clientes, por lo que Georgina fue despedida. No obstante, CR7, no ha tardado en tirar de agenda y, con tantos contactos, ya ha conseguido un nuevo trabajo como dependienta para su chica, pero esta vez en Prada.