Se filtra la supuesta confesión en la que Cristiano Ronaldo admite los abusos sexuales

El caso de Cristiano Ronaldo tiene nuevo capítulo, y es que ha dado un giro sorprendente. El diario alemán Der Spiegel titula "Nuevos detalles contradicen las alegaciones de los abogados de Ronaldo" y explica que estos "confirman la sospecha violación por parte del futbolista profesional en 2009". Y añade: "La acusación se basa en un documento según el cual Ronaldo confesó a sus abogados que violó la voluntad declarada de la estadounidense en un hotel de Las Vegas y tuvo sexo con ella".

Según el tabloide, los letrados enviaron un cuestionario al futbolista para saber su propia versión, después de que la víctima, Kathryn Mayorga, le denunciara. En su declaración, Cristiano admite que la chica se negó a mantener relaciones sexuales con él de una manera ambigua: "Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pene", confesaba el futbolista.

Pero lo más grave viene cuando dice: "Ella dijo que no quería pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moratones cuando la agarré. Ella me dijo: "Eres estúpido, imbécil, me obligaste". Me disculpé después", confirmaba Cristiano.

De momento, el jugador está tranquilo y ha negado rotundamente todas las filtraciones desveladas hasta el momento. "Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia", confiesa el portugués.