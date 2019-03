Cristiano Ronaldo se compra un loft valorado en 16 millones de euros en Nueva York

Situado en la Torre Trump

Cristiano Ronaldo ha decidido comprar un piso en Nueva York. Pero tratándose de él, no es un pisito, sino que el futbolista ha adquirido un loft valorado en 16 millones de euros. Según The New York Post se trata de un piso de 230 metros cuadrados de la Torre Trump, con vistas a la Quinta Avenida.