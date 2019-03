Cristiano Ronaldo comparte sus pecados durante la inauguración de su nuevo gimnasio

Cristiano Ronaldo acudió junto a su novia, Georgina Rodríguez, a la presentación de su gimnasio. Un evento en el que sus fans también quisieron acompañarle y donde no pudo faltar la prensa, a quien concedió unas declaraciones muy personales que dejaron a todos los presentes boquiabiertos.

Al poco de salir a la luz que el futbolista podría ampliar muy pronto su familia, pues según publicó el diario 'The Sun' el deportista está esperando gemelos de nuevo por gestación subrogada, ha respondido a algunas preguntas comprometidas durante la rueda de prensa que concedió.

Aunque no comentó nada sobre su próxima paternidad, sí que reconoció lo que come cuando quiere saltarse la dieta exigente gracias a la que, con mucho ejercicio, ha conseguido ese cuerpo musculado. "Una buena hamburguesa, un postre con más calorías", comentó el delantero, y es que parecen ser dos de sus grandes vicios.

Pero eso no es todo. Además de reconocer su gran pecado alimenticio, ha aprovechado para desvelar uno de los sitios en los que más liga, y no nos ha sorprendido. El gimnasio es, según CR, un sitio ideal para conocer gente: "Hombre claro que sí, es un sitio muy bueno. Yo por ejemplo he conocido mucha gente interesante en un gimnasio".