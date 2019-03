Irina Shayk y Cristiano Ronaldo, fríos y distantes en el Trofeo Santiago Bernabéu

Cada uno a lo suyo y enganchados a sus móviles. Así pudimos ver a Cristiano Ronaldo y su novia, Irina Shayk en el palco VIP del Bernabéu, donde el Real Madrid disputaba un partido en el que no jugó el portugués porque su entrenador le había dado un respiro.

A pesar de que el partido fue una marea de goles, la pareja no parecía prestar mucha atención al espectáculo. De hecho se encontraban uno sentado al lado del otro pero como si no se conocieran. No se dirigieron la palabra y estuvieron enganchados a sus teléfonos móviles.

Por lo que parece no hablaban entre ellos, ¿qué conversaciones tan importantes tendrían como para pasar totalmente de todo? En fin, con esta actitud surge de nuevo el rumor de una posible crisis entre la pareja. A pesar de que ellos se han encargado de aparecer juntos para callar bocas cuando han surgido este tipo de comentarios, la realidad parece ser otra.

¿Qué chico o que chica pasaría de Cristiano o Irina si estuviera al lado? ¡Nadie! Eso es imposible... Así que chicos o lo vuestro está más acabado o es que las muestras de cariño no son lo vuestro. Algo que nos extraña ya que en otras ocasiones les hemos podido ver comiéndose a besos en público.