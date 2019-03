Conoce al hombre más en forma del mundo: Mat Fraser

El hombre más en forma del mundo, Mat Fraser, ha confirmado su cuerpo tonificado se consigue a base de disciplina y esfuerzo diario. Además ha sido campeón de lo últimos 'Reebok CrossFit Game's e imagen de conocida marcas de deporte como Nike, con la que ha colaborado en su presentación de la zapatilla 'Mercon3' en Barcelona.

La historia de este campeón fitness es muy peculiar porque ha recorrido el camino del weightlifting al Crossfit, algo no muy normal ya que suele ser al revés. Mat empezó con esta rutina fitness desde muy temprano,con tal solo doce años ya levantaba pesas y a los trece ganó su primer campeonato. Poco a poco ha ido superando sus objetivos hasta convertirse en el hombre más en forma del mundo.

Pero como buen deportista, también ha tenido sus momentos y es que un día se rompió la vértebra L5 por dos partes. "Fue lo más duro que viví en mi época pre-CrossFit", recuerda Mat. "Me estaba preparando para los Campeonatos Junior del Mundo y, durante un levantamiento de peso, la espalda se me fue. Era demasiado tarde para retirarse, así que competí. Fue muy doloroso, pero el competir me mantuvo eufórico. Al terminar, tenía una vértebra partida por dos sitios. Tuvieron que operarme y luego vino una larga rehabilitación".

A pesar de ese bache que sufrió, Mat ha conseguido seguir adelante y volver a sus duras rutinas den entrenamiento y largas horas en el gimnasio, algo que no nos extraña al ver su cuerpo.