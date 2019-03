Los compañeros de Gerard Piqué le vacilan mientras se echa una cabezadita

Mientras Gerard Piqué duerme como un bebé, sus compis no dudan ni un solo momento en gastarle bromas y hacer que su sueño no sea tan placentero como a él le gustaría. Como quien juega a los médicos, sus compañeros de equipo le meten un palito en la boca mientras le hacen fotitos. Vamos, una broma de lo más graciosa...

El culpable de que estas fotos hayan visto la luz no es otro que su intimísimo amigo Cesc Fabregas. El jugador del Barça ha querido compartir a través de Twitter tan divertido momento en el que hasta Puyol alucina en colores. Lo sorprendente es que Cesc no ha tardado en borrar la foto de su cuenta y ya no queda ni rastro de ella en la red... ¿Le habrá sentado mal la bromita a Piqué?

Seguro que a nuestro futbolista 'waka-waka' preferido no le hizo mucha gracia que interrumpieran sus dulces sueños... ¿Estaría soñadon con Shakira? Ahora seguro que está esperando la hora de poder vengarse, porque como dice el refrán: "la venganza es un plato que se sirve mejor frío"...