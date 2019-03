Los compañeros de Cristiano Ronaldo en el Sporting de Lisboa se reían de él por su acento

Desde que Cristiano Ronaldo le daba al balón en las ligas juveniles del Sporting de Lisboa, las personas de su alrededor le han admirado por su talento como jugador de fútbol. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, pues al parecer sus compañeros se reían de él por su marcado acento de Madeira, que es un portugués muy diferente.

Uno de sus compañeros en aquella etapa de su vida, José Semedo, ha comentado para el diario The Times que "era el mejor, controlaba el balón, tenía más talento que cualquier otro, no pasaba la pelota, siempre marcaba… Pero luego abría la boca, es de Madeira y el acento de allí es muy diferente, todo el mundo empezaba a reírse de él".

Ronaldo lo pasaba muy mal por culpa de su acento y en alguna ocasión ha llegado a ponerse agresivo debido a las mofas de sus compañeros: "Le tiró una silla a un profesor porque la gente se estaba riendo, y eso no les detuvo". A pesar de estos duros momentos, el delantero del Real Madrid demostró ser un buen amigo, y Semedo ha confesado que le debe mucho, ya que nunca ha dejado de apoyarle.

Tras pasar una mala temporada, Semedo fue amenazado con la expulsión de la residencia en la que se encontraban, pero Cristiano le ofreció su habitación: "Me dijo que si yo me iba, él también". "El lugar de donde vengo en Setúbal no es un buen sitio para un joven. Si hubiese tenido que regresar, puede que hubiera acabado en la cárcel con muchos de mis amigos de allí. Cristiano cambió mi vida", ha revelado José.