Colocamos la medalla de oro a ese chulazo de pura raza llamado Louis Smith

DESCUBRIENDO A…

Si no le conocías aún, no sabías lo que era un hombretón de pura raza. Él es Louis Smith y tiene todas las cualidades para proclamarse como el hombre perfecto. Es gimnasta de profesión, cantante por devoción y además tiene una anatomía y una chulería nata de esas que quitan el sentido. Vamos, todo un descubrimiento que no dejará indiferente a nadie…