Christina Aguilera, Nicki Minaj y Ariana Grande lo dieron todo durante el All Star Game

Ariana Grande protagonizó el show del descanso del All Star Game de la NBA. La joven cantante deleitó a los aficionados del Madison Square Garden de Nueva York con temas como 'Problem' o 'The Way'. Grande compartió escenario con Nicki Minaj y su famoso 'Bang Bang'. La artista tomó el relevo de Janelle Monae, Trombone Shorty, Earth Wind & Fire, Gary Clark Jr y Dr John, que actuaron en la edición del año pasado.

Christina Aguilera también deslumbró en la previa del partido. Junto a NAS, la cantante se convirtió en la diva de Nueva York con una espectacular actuación.

El All Star Game no sólo es la gran cita para los mejores jugadores de baloncesto del mundo, entre los que destacaron dos españoles como los hermanos Gasol. También es la ocasión perfecta para las celebrities para lucir palmito en la alfombra roja del Madison: Joe Jonas, Bill Clinton, Jay Z o Rihanna, entre otros, fueron algunos de los rostros conocidos.