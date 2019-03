Los chicos de One Direction se rinden al Real Madrid de la mano de Sergio Ramos

Después del éxito cosechado tras su concierto en Barcelona, los chicos de One Direction pisan suelo madrileño. Y es que la banda dará dos conciertos en la capital en las próximas horas, no sin antes ver todos y cada uno de los rincones de los que no pudieron disfrutar en su pasada visita relámpago a nuestro país.

Así que, como no podía ser de otra manera, tres de los ídolos, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horran, se han acercado esta misma tarde a las instalaciones deportivas que el Real Madrid tiene en Valdebebas y ver a uno de los equipos que más admiran. “Nos dijeron que teníamos la posibilidad de venir a ver a los jugadores del Real Madrid y es algo muy emocionante para nosotros. Es increíble ver cómo se entrenan y poder ver a tantos futbolistas tan buenos. Somos grandes aficionados al fútbol y el Real Madrid es uno de los mejores equipos del planeta”, decía Niall tras ‘pelotear’ con los jugadores blancos.

Además, para hacer aún más redonda su visita, los chicos han podido ver a dos de sus ídolos: Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos. El sevillano ha ejercido del mejor maestro de ceremonias que se puede tener y no ha dudado en subir una instantánea con los chicos a su perfil de Twitter, haciéndonos partícipes del buen rollito que ha surgido entre ellos.

Sin duda, ellos saben muy bien como dejar su buena huella allí por donde pasan y no dudamos que harán lo mismo estos próximos viernes y sábado en el palacio de Vistalegre, donde miles de fans bailarán al ritmo de sus exitazos. ¡Que nervios!