Cesc Fabregas se compra una mansión de 5 millones de euros en Ibiza

Cesc Fábregas y Daniella Semaan ya pueden darse unas vueltecitas por las tiendas de decoración porque el futbolista ha adquirido una mansión en Ibiza. La casa se encuentra en Cala Jondal y le ha costado la friolera de 5 millones de euros. ¡Todo un 'chollito'!

Allí la parejita podrá disfrutar de su amor y de las playas de la isla blanca. El jugador es un gran aficionado a pasar largas temporadas en la zona y todos los veranos solemos verle por allí. Este año se ha llevado a Daniella con él, aunque este no ha sido su único destino ya que sus vacaciones han sido por todo lo alto.

El lujo no ha faltado en su descanso: han estado en los mejores hoteles, volando en aviones privados y visitando ciudades como Londres, Cerdeña, Menorca e Ibiza. A la libanesa parece que también le ha gustado mucho el paraíso ibicenco de su chico por lo que han querido fijar su segunda residencia en la zona.

La suerte le sonríe al futbolista y la vida no le puede ir mejor. Todo le va viento en popa en su relación con Daniela, 12 años mayor que el campeón del mundo, y genial en lo profesional. Tanto con su equipo como con la selección el joven de 25 años no para de cosechar éxitos. En fin… ¡Una vida que no esta nada mal!