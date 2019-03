Cesc Fábregas da calabazas a una seguidora con un no rotundo

Cesc Fábregas ha revolucionado las redes sociales después de que no haya dudado ni un instante en responder a la petición que le ha hecho una seguidora a través de Twitter. En el mensaje la seguidora le planteaba al jugador del Chelsea que pasasen una noche juntos, a lo que Cesc no ha tardado en comentarle con un no rotundo.

El centrocampista, sin ningún miramiento, ha dado calabazas a la seguidora: "No gracias. Mi mujer está a millas de cualquier otra". Una respuesta muy directa con la que ha dejado claro que su mujer, Daniella Seeman, es irremplazable.