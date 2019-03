Las celebrities a lo 'Verano Azul'

Divinos siempre en las alfombras rojas pero luego son como cualquier mortal. Van al super, al gym, de paseo,... Y hay algunos son tan, tan naturales que les encanta eso de ir por la ciudad sobre dos ruedas.

Hay muchas celebrities que no han querido perder la buena costumbre de ir en bici. Eso no significa que sean unos deportistas acérrimos, no. Son gente sana y natura que está muy a favor de la no contaminación y de las costumbres tradicionales. ¡Y nosotros les apoyamos!

Los hay que van muy bien equipados, como tiene que ser. Un ejemplo de ello es el siempre perfecto Hugh Jackman, Zac Efron o Cameron Díaz. Las hay estilosas tanto a pie como en bici, como podemos ver a Rachel Bilson o Kate Winslet.

Unos van acompañados de los peques de la casa, otros con el pariente y, los más rarunos, con un ¿oso? Y luego están los que van de cualquier manera... La cosa es que nos encanta ver a nuestras celebrities pasear como si de Pancho y Bea en ‘Verano Azul’ se tratase.