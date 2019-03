Las celebrities eligen los juegos de palas para mantenerse en forma durante el verano

Si estás con ganas de sol y playa uno de los juegos que no te puedes olvidar junto con tu toalla y tu cremita son las palas. A más de uno parece distraerle como es el caso de la actriz Dafne Fernández que decide quedarse fresquita en la orilla mientras pasa un buen rato dándole a la pelotita.

Los deportistas también quieren mantener sus figuras y jugadores de fútbol como Raúl, Villa o Guti practican sin parar, y la verdad es que parece que no se les da del todo mal. Bien con los hijos o acompañados por sus parejas pasan un rato divertido a la vez que no se olvidan de endurecer sus trabajados torsos, esos que tanto nos gusta admirar.

La cantera de jóvenes actores españoles que más arrasan últimamente son muy aficionados a deporte de las palas en la playa. Entre las chicas nos encontramos a Ana Fernández, Elena Furiase o Ana de Armas muy metidas en el papel. Así como Luis Fernández, quien nos deleita con su cuerpazo serrano.

También las estrellas de Hollywood siguen esta tendencia, nuestra Elsa Pataky, su ex Adrian Broody o la espectacular Jessica Biel hacen esfuerzos por ganar y que la pelota no toque la arena. Hay que ver que competitivos que son estos famosos, seguro que no les gusta perder ni a las canicas.

Ya lo sabéis, coger toalla, bañadores, sombrilla y meter vuestro juego de palas en el bolso porque este entretenimiento se está convirtiendo en el disfrute de los famosos este veranito. Cuando se trata de mar y arena todos se divierten de la misma forma, sea famoso o no.