Carolina Martín habla por primera vez sobre su divorcio con Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez era pillado hace unos días besándose con una desconocida mujer por las calles de Londres. Unas imágenes, publicadas por The Sun, que provocaron que su ya ex Carolina Martín tuviera que dar explicaciones a través de redes sociales confesando que la pareja ya había decidido divorciarse meses atrás pero que por el bien de sus hijos aún no lo habían hecho público.

La ya exmujer del judagor del Chelsea ha contado a Vanitatis que hace unos días firmaron los papeles del divorcio, aunque todavía no están oficialmente divorciados: "La firma del divorcio fue de mutuo acuerdo y de forma extrajudicial, tanto en lo económico como en lo referente a la custodia de los niños", dice Carolina.

En cuanto a la custodia de los niños, se la quedará ella aunque ha asegurado que no le pondrá ningún impedimento a Pedrito para ver a sus hijos siempre que quiera: "Será poco, porque sus compromisos profesionales no le permiten ver a sus hijos tanto como a ambos nos gustaría", reconoce. Tampoco ayuda nada que la ex del futbolista haya hecho ya las maletas para regresar a Barcelona junto a sus tres hijos tras la ruptura mientras Pedro sigue viviendo en Londres, explica al citado portal.

También se ha pronunciado acerca de la misteriosa mujer con la que su exmarido fue fotografiado. Carolina ha asegurado que ésta no ha tenido nada que ver con su separación: "No fue una ruptura de la noche a la mañana. Tenemos tres hijos en común y no queríamos que vivieran en un entorno tóxico, que era lo que teníamos. Teníamos intereses de vida completamente opuestos", asegura.

Aunque sí ha reconocido que ver a su ex con otra mujer tampoco es algo que le haga especialmente gracia: "No es grato verlo, pero así es la vida. Si tengo que rehacer mi vida en el futuro, yo también lo haré". Eso sí, considera que la forma en la que se ha hecho pública esta relación no es la más correcta.