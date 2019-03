‘Carbonillas’, turistas en China

Hace exactamente un año, Iker y Sara nos sorprendían con el gran beso tras proclamarse la selección como campeona del mundo. Ahora son noticia por las fotos que concluyen con su tour de vacaciones en la ciudad asiática.

El jugador ha querido compartir vía Twitter con sus seguidores su visita a la Gran Muralla China subiendo una fotografía que le hacía su chica. Es destacable esta fotografía porque hasta ahora solo habíamos visto a la pareja en los actos a los que el portero acudía en nombre de su fundación.

Vemos a un Iker feliz de vida disfrutando de sus vacaciones y se Sara. La pareja no solo visitó la Gran Muralla de más de 6000 km, también entró en la Ciudad Prohibida el Mercado de la Seda, donde según dice “existen muchas copias, pero no compré nada, repito: no compré nada, jeje”.

Nos extraña no haber visto ninguna foto de la presentadora, esperamos poder ver imágenes personales de la pareja en sus vacaciones.