Bruna Marquezine, la modelo y actriz de 17 años que le ha robado el corazón a Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior es el último futbolista brasileño fichado por el F. C. Barcelona. Y, como todo deportista que se precie, viene de la mano de una preciosa actriz y modelo llamada Bruna Marquezine. Ella es actriz y modelo y tiene sólo 17 añitos.

Los rumores que apuntan a que Bruna acompañará a su chico a Barcelona no han tardado en salir aunque pero viendo la agenda laboral de esta guapérrima, no sabemos si podremos verla por la capital condal. Al parecer la chica es famosísima en Brasil y no sólo por su amorío con el delantero, sino por ser una modelaza en toda regla y haber actuado en algunas de las telenovelas más conocidas.

Bruna debutó en 2003 con apenas ocho primaveras en un culebrón y poco más tarde en el cine. También ha intervenido en cinco largometrajes y sus seguidores en Twitter son más de 700.000 (@BruMarquezine), donde aprovecha para mandarle mensajitos a su 'love': "Estoy lejos, pero mi corazón está ahí contigo", escribió.

La parejita hizo oficial lo suyo hace un año, durante el carnaval de Río de Janeiro en el que Bruna desfiló. No tardó en aparecer una tercera en discordia que afirmaba haber tenido un affaire con el futbolista durante su relación con la modelo pero, de momento, parece que ambos están la mar de contentos. Él mantiene una excelente relación con la madre de su hijo David Lucca, de casi dos años.

¿Se hará Bruna amiga de Shakira y otras 'compis' del gremio? Sólo con el tiempo lo sabremos...