Brooklyn y David Beckham sufren un aparatoso accidente

David Beckham y su hijo Brooklyn se han llevado un buen susto. Según ha informado la publicación The Sun, padre e hijo han sufrido recientemente un accidente de coche cuando salían del entrenamiento de fútbol del estadio del Arsenal. Aunque no ha sido grave y todo ha quedado en un aparatoso golpe sin lesiones graves, la familia Beckham pasó un complicado momento por lo sucedido.

Al parecer, fue David el más perjudicado en la colisión entre su coche y el vehículo que se aproximaba por la vía hacía la que él iba a girar, pero el exjugador no paró de disculparse por lo sucedido. Ha sido un testigo el encargado de informar a la publicación mencionada anteriormente y ha comentado que: "Beckham y Brooklyn tienen suerte de estar vivos. Beckham recibió el golpe en la parte del conductor. Pudo haber sido mucho peor".

"Beckham estaba girando a la derecha y no debió de ver al otro vehículo, o no se dio cuenta de lo rápido que se aproximaba. Fue un milagro que nadie resultara seriamente herido. David no paró de disculparse todo el tiempo", continuó explicando el testigo. Pero por suerte las lesiones no fueron graves, y el mayor afectado fue Beckham, que recibió el impacto en el hombro, aunque eso no le impidió continuar con normalidad. Brooklyn salió ileso del incidente.